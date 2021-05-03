Цей день настав – фінал Від пацанки до панянки 5 сезон 10 випуск від 03.05.2021! Уже зовсім скоро ти дізнаєшся, хто отримає звання переможниці реаліті, яке змінює життя на краще.

На фіналісток чекає найважливіший тиждень, який вирішить їхню долю. Провокації та складні випробування – через це їм доведеться пройти, аби отримати диплом про закінчення Школи леді. Однак чи всім учасницям вдасться продемонструвати результати своїх змін? Дізнайся просто зараз!

Дівчата потраплять у вже знайоме їм місце – ресторан, у якому на другому тижні реаліті відбулася зустріч випускниць Школи леді. Тоді пацанки вперше побачили, ким вони стануть у майбутньому, якщо негайно не змінять спосіб життя та не переосмислять свої цінності. Цікаво, чи змінилася ситуація? Подробиці дивись онлайн у реаліті Від пацанки до панянки 5 сезон 10 випуск.

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