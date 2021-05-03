Video: Випуск 10. Частина 3. Фінал: хто переможе в реаліті? Від пацанки до панянки. Сезон 5

Дивитися онлайн Від пацанки до панянки фінал 5-го сезону, випуск 10 від 03.05.2021 частина 3
Від пацанки до панянки / Сезон 5 / Від пацанки до панянки. Сезон 5. Випуск 10 від 03.05.2021 / Випуск 10. Частина 3. Фінал: хто переможе в реаліті? Від пацанки до панянки. Сезон 5
03 травня

Випуск 10. Частина 3. Фінал: хто переможе в реаліті? Від пацанки до панянки. Сезон 5

Довгоочікуваний момент настав! Перед грандіозним випускним вечором у фіналі Від пацанки до панянки 5 сезон 10 випуск викладачі перевірять, чи вдалося дівчатам зібрати всі відмітки у своїх дипломах. Можливо, на цьому етапі реаліті покине ще одна учасниця? Залишайся з нами, щоб не пропустити подробиці.

Аби підтримати фіналісток перед найважливішим моментом, до них завітає переможниця 4 сезону Від пацанки до панянки Євгенія Мазур. Дівчина розповість, як змінилося її життя після реаліті та чи змогла вона подолати залежності. Не пропусти відверту розмову!

Хто стане переможницею Від пацанки до панянки 5 сезон? Дивіться онлайн 10 випуск!

Дивитися онлайн 10 випуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Випуск 10. Частина 3. Фінал: хто переможе в реаліті? Від пацанки до панянки. Сезон 5
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