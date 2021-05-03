Довгоочікуваний момент настав! Перед грандіозним випускним вечором у фіналі Від пацанки до панянки 5 сезон 10 випуск викладачі перевірять, чи вдалося дівчатам зібрати всі відмітки у своїх дипломах. Можливо, на цьому етапі реаліті покине ще одна учасниця? Залишайся з нами, щоб не пропустити подробиці.

Аби підтримати фіналісток перед найважливішим моментом, до них завітає переможниця 4 сезону Від пацанки до панянки Євгенія Мазур. Дівчина розповість, як змінилося її життя після реаліті та чи змогла вона подолати залежності. Не пропусти відверту розмову!

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Дивитися онлайн 10 випуск Від пацанки до панянки 5 сезон