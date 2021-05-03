Долгожданный момент настал! Перед грандиозным выпускным вечером в финале Від пацанки до панянки 5 сезон 10 выпуск преподаватели проверят, удалось ли девушкам собрать все отметки в своих дипломах. Возможно, на этом этапе реалити покинет еще одна участница? Оставайся с нами, чтобы не пропустить подробности.

Чтобы поддержать финалисток перед важнейшим моментом, к ним придет победительница 4 сезона Від пацанки до панянки Евгения Мазур. Девушка расскажет, как изменилась ее жизнь после реалити и смогла ли она преодолеть зависимости. Не пропусти откровенный разговор!

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Смотреть онлайн 10 выпуск Від пацанки до панянки 5 сезон