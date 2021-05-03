Video: Выпуск 10. Часть 1. Попытка № 2: кем станут пацанки спустя 20 лет? Від пацанки до панянки. Сезон 5

Смотреть онлайн Від пацанки до панянки финал 5-го сезона, выпуск 10 от 03.05.2021 часть 1
Від пацанки до панянки / Сезон 5 / Від пацанки до панянки. Сезон 5. Выпуск 10 от 03.05.2021 / Выпуск 10. Часть 1. Попытка № 2: кем станут пацанки спустя 20 лет? Від пацанки до панянки. Сезон 5
03 мая

Выпуск 10. Часть 1. Попытка № 2: кем станут пацанки спустя 20 лет? Від пацанки до панянки. Сезон 5

Этот день настал – финал Від пацанки до панянки 5 сезон 10 выпуск от 03.05.2021! Уже совсем скоро ты узнаешь, кто получит звание победительницы реалити, которое меняет жизнь к лучшему.

Финалисток ждет важнейшая неделя, которая решит их судьбу. Провокации и сложные испытания – через это придется им пройти, чтобы получить диплом об окончании Школы леди. Однако всем ли участницам удастся продемонстрировать результаты своих изменений? Узнай прямо сейчас!

Девушки попадут в уже знакомое им место – ресторан, в котором на второй неделе реалити состоялась встреча выпускниц Школы леди. Тогда пацанки впервые увидели, кем они станут в будущем, если немедленно не изменят образ жизни и не переосмыслят свои ценности. Интересно, изменилась ли ситуация? Подробности смотри онлайн в реалити Від пацанки до панянки 5 сезон 10 выпуск.

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Смотреть онлайн 2 часть 10 выпуска Від пацанки до панянки 5 сезон

Выпуск 10. Часть 1. Попытка № 2: кем станут пацанки спустя 20 лет? Від пацанки до панянки. Сезон 5
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