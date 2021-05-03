Ты смотришь онлайн продолжение Від пацанки до панянки 5 сезон 10 выпуск на сайте Нового канала!

В новой жизни девушек ждет множество вызовов и неожиданностей. Однако готовы ли к ним финалистки? Проверит Александр Педан.

Пацанки в один момент стали популярными, и их не обошли стороной сплетни. Александр собрал слухи о каждой из финалисток и прямо сейчас обсудит их с пацанками. Время от времени разговор будет идти на очень неприятные темы, а острые вопросы заведут девушек в тупик. Кого из участниц так заденут вопросы Александра Педана, что они не сдержат эмоций?

Смотри онлайн финал Від пацанки до панянки 5 сезон 10 выпуск от 03.05.2021 – узнай, кто покинет реалити в шаге от финала.

Смотреть онлайн 10 выпуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Смотреть онлайн 3 часть 10 выпуска Від пацанки до панянки 5 сезон