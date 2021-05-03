Этот день настал – финал Від пацанки до панянки 5 сезон 10 выпуск от 03.05.2021! Уже совсем скоро ты узнаешь, кто получит звание победительницы реалити, которое меняет жизнь к лучшему.

Финалисток ждет важнейшая неделя, которая решит их судьбу. Провокации и сложные испытания – через это придется им пройти, чтобы получить диплом об окончании Школы леди. Однако всем ли участницам удастся продемонстрировать результаты своих изменений? Узнай прямо сейчас!

Девушки попадут в уже знакомое им место – ресторан, в котором на второй неделе реалити состоялась встреча выпускниц Школы леди. Тогда пацанки впервые увидели, кем они станут в будущем, если немедленно не изменят образ жизни и не переосмыслят свои ценности. Интересно, изменилась ли ситуация? Подробности смотри онлайн в реалити Від пацанки до панянки 5 сезон 10 выпуск.

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