Video: Від пацанки до панянки. Сезон 5. Выпуск 10 от 03.05.2021

Смотрите онлайн шоу Від пацанки до панянки 2021 выпуск 10 от 03.05.2021, смотрите онлайн на Новом Канале От пацанки до панянки 5 сезон
Від пацанки до панянки / Сезон 5 / Від пацанки до панянки. Сезон 5. Выпуск 10 от 03.05.2021
03 мая

Від пацанки до панянки. Сезон 5. Выпуск 10 от 03.05.2021

Этот день настал – финал Від пацанки до панянки 5 сезон 10 выпуск от 03.05.2021! Уже совсем скоро ты узнаешь, кто получит звание победительницы реалити, которое меняет жизнь к лучшему.

Финалисток ждет важнейшая неделя, которая решит их судьбу. Провокации и сложные испытания – через это придется им пройти, чтобы получить диплом об окончании Школы леди. Однако всем ли участницам удастся продемонстрировать результаты своих изменений? Узнай прямо сейчас!

Девушки попадут в уже знакомое им место – ресторан, в котором на второй неделе реалити состоялась встреча выпускниц Школы леди. Тогда пацанки впервые увидели, кем они станут в будущем, если немедленно не изменят образ жизни и не переосмыслят свои ценности. Интересно, изменилась ли ситуация? Подробности смотри онлайн в реалити Від пацанки до панянки 5 сезон 10 выпуск.

Смотреть онлайн 9 выпуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Смотреть онлайн 2 часть 10 выпуска Від пацанки до панянки 5 сезон

Від пацанки до панянки. Сезон 5. Выпуск 10 от 03.05.2021
Выпуск 10. Часть 2. Стрессовое интервью с Александром Педаном: скандалы, интриги, сплетни. Від ...
Выпуск 10. Часть 3. Финал: кто победит в реалити? Від пацанки до панянки. ...
Больше
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности