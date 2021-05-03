Ти дивишся онлайн продовження Від пацанки до панянки 5 сезон 10 випуск на сайті Нового каналу!

У новому житті на дівчат чекає безліч викликів і несподіванок. Проте чи готові до них фіналістки? Перевірить Олександр Педан.

Пацанки в один момент стали популярними, і їх не обійшли боком плітки. Олександр позбирав чутки про кожну з фіналісток і просто зараз обговорить їх з пацанками. Часом, розмова йтиме на дуже неприємні теми, а гострі запитання заведуть дівчат у глухий кут. Кого з учасниць так зачеплять запитання Олександра Педана, що вони не стримають емоцій?

Дивись онлайн фінал Від пацанки до панянки 5 сезон 10 випуск від 03.05.2021 – дізнайся, хто покине реаліті за крок до фіналу.

Дивитися онлайн 10 випуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Дивитися онлайн 3 частину 10 випуску Від пацанки до панянки 5 сезон