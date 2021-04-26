Дирекція Школи леді в реаліті Від пацанки до панянки 5 сезон 9 випуск від 26.04.2021 вперше в історії проєкту вирішила змінити президентку. На минулому тижні Лєна Пітин показала себе не з найкращого боку. Бійки, сварки, неповага до однокласниць… Це точно не личить правій руці викладачів. Цікаво, хто стане новою президенткою? Вирішить голосування пацанок!

У 9 випуску проекту Від пацанки до панянки 2021 почнеться найважчий, передфінальний тиждень реаліті. На ньому учасниці нарешті мають забути про вічні конфлікти та подумати про своє майбутнє. Але щоб почати життя з нового аркуша, варто покласти край образам із минулого. Для цього пацанки повернуться назад у дитинство. Ба більше, учениці зустрінуться із батьками! Чи зможуть дівчата знайти спільну мову з найріднішими та разом відпустити минуле? Усі подробиці дивись онлайн у реаліті Від пацанки до панянки 5 сезон 9 випуск на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн 8 випуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Дивитися онлайн 2 частину 9 випуску Від пацанки до панянки 5 сезон