Дирекция Школы леди в реалити Від пацанки до панянки 5 сезон 9 выпуск от 26.04.2021 впервые в истории проекта решила сменить президента. На прошлой неделе Лена Питын показала себя не с лучшей стороны. Драки, ссоры, неуважение к одноклассницам… Это точно не подобает правой руке преподавателей. Интересно, кто станет новым президентом? Решит голосование пацанок!

В 9 выпуске проекта Від пацанки до панянки 2021 начнется самая сложная, предфинальная неделя реалити. На ней участницы наконец-то должны забыть о вечных конфликтах и подумать о своем будущем. Но чтобы начать жизнь с нового листа, стоит положить конец обидам из прошлого. Для этого пацанки вернутся обратно в детство. Более того, ученицы встретятся с родителями! Смогут ли девушки найти общий язык с родными и вместе отпустить прошлое? Все подробности смотри онлайн в реалити Від пацанки до панянки 5 сезон 9 выпуск на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн 8 выпуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Смотреть онлайн 2 часть 9 выпуска Від пацанки до панянки 5 сезон