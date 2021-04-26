Video: Від пацанки до панянки. Сезон 5. Выпуск 9 от 26.04.2021

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Від пацанки до панянки / Сезон 5 / Від пацанки до панянки. Сезон 5. Выпуск 9 от 26.04.2021
26 апреля

Від пацанки до панянки. Сезон 5. Выпуск 9 от 26.04.2021

Дирекция Школы леди в реалити Від пацанки до панянки 5 сезон 9 выпуск от 26.04.2021 впервые в истории проекта решила сменить президента. На прошлой неделе Лена Питын показала себя не с лучшей стороны. Драки, ссоры, неуважение к одноклассницам… Это точно не подобает правой руке преподавателей. Интересно, кто станет новым президентом? Решит голосование пацанок!

В 9 выпуске проекта Від пацанки до панянки 2021 начнется самая сложная, предфинальная неделя реалити. На ней участницы наконец-то должны забыть о вечных конфликтах и подумать о своем будущем. Но чтобы начать жизнь с нового листа, стоит положить конец обидам из прошлого. Для этого пацанки вернутся обратно в детство. Более того, ученицы встретятся с родителями! Смогут ли девушки найти общий язык с родными и вместе отпустить прошлое? Все подробности смотри онлайн в реалити Від пацанки до панянки 5 сезон 9 выпуск на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн 8 выпуск Від пацанки до панянки 5 сезон

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Від пацанки до панянки. Сезон 5. Выпуск 9 от 26.04.2021
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