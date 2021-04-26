Video: Выпуск 9. Часть 2. Встреча с родителями: поговорить, простить и отпустить обиды. Від пацанки до панянки. Сезон 5

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Від пацанки до панянки / Сезон 5 / Від пацанки до панянки. Сезон 5. Выпуск 9 от 26.04.2021 / Выпуск 9. Часть 2. Встреча с родителями: поговорить, простить и отпустить обиды. Від пацанки до панянки. Сезон 5
26 апреля

Выпуск 9. Часть 2. Встреча с родителями: поговорить, простить и отпустить обиды. Від пацанки до панянки. Сезон 5

Встретится ли Бакуля с родными? И оставит ли она все обиды в прошлом? Не пропусти – смотри онлайн реалити Від пацанки до панянки 5 сезон 9 выпуск!

Зая и Чича попадут в период самых серьезных психологических травм – в младшую школу. Для чего? Чтобы наконец-то освободиться от оков прошлого, простить обидчиков и уверенно начать новый этап в жизни. Однако это испытание станет для них самым сложными. Сев за парты, Лера Ткаченко и Лена Питын получат задание: написать сочинение на тему «Моя мама». Зая сразу в истерике покинет класс, отказываясь проходить испытание. Сможет ли она собрать все силы в кулак и сбросить бремя прошлого?

Смотри онлайн реалити Від пацанки до панянки 5 сезон 9 выпуск – стань свидетелем трогательной встречи Чичи и Заи с родными.

Смотреть онлайн 9 выпуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Смотреть онлайн 3 часть 9 выпуска Від пацанки до панянки 5 сезон

Выпуск 9. Часть 2. Встреча с родителями: поговорить, простить и отпустить обиды. Від пацанки до панянки. Сезон 5
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