Video: Випуск 9. Частина 2. Зустріч із батьками: поговорити, пробачити та відпустити образи. Від пацанки до панянки. Сезон 5

Дивитися онлайн шоу Від пацанки до панянки 2021 випуск 9. Онлайн 2 частина шоу Нового каналу вже на сайті | Від пацанки до панянки 5 сезон
Від пацанки до панянки / Сезон 5 / Від пацанки до панянки. Сезон 5. Випуск 9 від 26.04.2021 / Випуск 9. Частина 2. Зустріч із батьками: поговорити, пробачити та відпустити образи. Від пацанки до панянки. Сезон 5
26 квітня

Випуск 9. Частина 2. Зустріч із батьками: поговорити, пробачити та відпустити образи. Від пацанки до панянки. Сезон 5

Чи зустрінеться Бакуля з рідними? І чи залишить вона всі образи в минулому? Не пропусти – дивись онлайн реаліті Від пацанки до панянки 5 сезон 9 випуск!

Зая та Чіча потраплять у період найсерйозніших психологічних травм – у молодшу школу. Для чого? Щоб нарешті звільнитися від кайданів минулого, пробачити кривдникам і впевнено почати новий етап у житті. Проте це випробування стане для них найскладнішими. Сівши за парти, Лєра Ткаченко та Лєна Пітин отримають завдання: написати твір на тему «Моя мама». Зая одразу в істериці покине клас, відмовляючись проходити випробування. Чи зможе вона зібрати всі сили в кулак і скинути тягар минулого?

Дивись онлайн реаліті Від пацанки до панянки 5 сезон 9 випуск – стань свідком зворушливої зустрічі Чічі та Заї з найріднішими.

Дивитися онлайн 9 випуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Дивитися онлайн 3 частину 9 випуску Від пацанки до панянки 5 сезон

Випуск 9. Частина 2. Зустріч із батьками: поговорити, пробачити та відпустити образи. Від пацанки до панянки. Сезон 5
Випуск 9. Частина 1. Експрес часу: пацанки повернуться в дитинство. Від пацанки до ...
Випуск 9. Частина 3. Хто з учениць потрапить до фіналу? Від пацанки до ...
Більше
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності