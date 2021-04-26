Video: Випуск 9. Частина 3. Хто з учениць потрапить до фіналу? Від пацанки до панянки. Сезон 5

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Від пацанки до панянки / Сезон 5 / Від пацанки до панянки. Сезон 5. Випуск 9 від 26.04.2021 / Випуск 9. Частина 3. Хто з учениць потрапить до фіналу? Від пацанки до панянки. Сезон 5
26 квітня

Випуск 9. Частина 3. Хто з учениць потрапить до фіналу? Від пацанки до панянки. Сезон 5

Повернутися у своє минуле в 9 випуску Від пацанки до панянки 5 сезон готова Віка Топчай. Снєжка потрапить у старшу школу, де вона отримала психологічну травму через булінг. А от чи вдасться їй за себе постояти тепер, у дорослому віці? І найголовніше: чи зустрінеться вона з батьками та чи не вперше поговорить із ними відверто? Залишайся з нами, щоб не пропустити подробиць!

Після напружених і зворушливих розмов із батьками пацанки отримають змогу ще більше зблизитися з ними. Дівчата навчатимуть своїх рідних кататися на сучасних засобах пересування. Гіроскутери, електричні самокати – темний ліс для старшого покоління. Але разом зі своїми донечками їм вдасться підкорити ці незрозумілі девайси. От тільки не до всіх дівчат приїдуть батьки…

Дивись онлайн реаліті Від пацанки до панянки 5 сезон 9 випуск від 26.04.2021 та дізнайся імена фіналісток реаліті!

Дивитися онлайн 9 випуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Випуск 9. Частина 3. Хто з учениць потрапить до фіналу? Від пацанки до панянки. Сезон 5
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