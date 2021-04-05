Викладачі в 1 частині реаліті Від пацанки до панянки 5 сезон 6 випуск від 05.04.2021 вирішили боротися з кланами в Школі леді. За кілька тижнів навчання учасниці встигли й потоваришувати, і стати лютими ворогами. На цьому тижні ситуація загострилася, тому дирекція взяла ситуацію у свої руки. Нові випробування дівчата проходитимуть у парах: Фініш із Семом, Чіча з Бакулею, Зая зі Снєжкою, Зіта з Гітою, а Кім як найгірша учениця залишиться одна. Поєднання просто вибухове! Найцікавіше те, що кожна пара отримає один імунітет на двох. Дівчата, які провалять випробування, позбавляються бонусу. А ті, хто до підсумків тижня зможе його зберегти, оберуть лише одну із пари та віддадуть їй імунітет. Битва починається просто зараз! Перше випробування – побачення з незвичайними кавалерами. Яка пара першою втратить імунітет? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн реаліті Від пацанки до панянки 5 сезон 6 випуск.

Дивитися онлайн 5 випуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Дивитися онлайн 2 частину 6 випуску Від пацанки до панянки 5 сезон