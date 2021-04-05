Video: Випуск 6. Частина 3. Рубали правду-матку в обличчя: Як пацанки критикували одна одну. Від пацанки до панянки. Сезон 5

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05 квітня

Випуск 6. Частина 3. Рубали правду-матку в обличчя: Як пацанки критикували одна одну. Від пацанки до панянки. Сезон 5

Ти дивишся онлайн 3 частину реаліті Від пацанки до панянки 5 сезон 6 випуск від 05.04.2021 на сайті Нового каналу!

Несприйняття критики – ще одна велика проблема, яка не дає жити на повну кожній учениці. Тому викладачі Школи леді підготували для пацанок провокацію. Кожна учасниця зможе почути, що думають про неї її конкурентки. Дівчата можуть говорити все, що завгодно, – їхній голос буде змінено. Цікаво, чи не перетвориться випробування на суцільне поливання брудом?

Не пропусти фінальне випробування та підсумки тижня – дивись онлайн Від пацанки до панянки 5 сезон 6 випуск!

Дивитися онлайн 6 випуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Випуск 6. Частина 3. Рубали правду-матку в обличчя: Як пацанки критикували одна одну. Від пацанки до панянки. Сезон 5
Випуск 6. Частина 1. Викладачі руйнують клани Школи леді. Від пацанки до панянки. ...
Випуск 6. Частина 2. Морг! Пацанки побачать себе мертвими. Від пацанки до панянки. ...
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