Ти дивишся онлайн 3 частину реаліті Від пацанки до панянки 5 сезон 6 випуск від 05.04.2021 на сайті Нового каналу!

Несприйняття критики – ще одна велика проблема, яка не дає жити на повну кожній учениці. Тому викладачі Школи леді підготували для пацанок провокацію. Кожна учасниця зможе почути, що думають про неї її конкурентки. Дівчата можуть говорити все, що завгодно, – їхній голос буде змінено. Цікаво, чи не перетвориться випробування на суцільне поливання брудом?

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Дивитися онлайн 6 випуск Від пацанки до панянки 5 сезон