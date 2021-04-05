Video: Выпуск 6. Часть 3. Рубали правду-матку в лицо: Как пацанки критиковали друг друга. Від пацанки до панянки. Сезон 5

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05 апреля

Выпуск 6. Часть 3. Рубали правду-матку в лицо: Как пацанки критиковали друг друга. Від пацанки до панянки. Сезон 5

Ты смотришь онлайн 3 часть реалити Від пацанки до панянки 5 сезон 6 выпуск от 05.04.2021 на сайте Нового канала!

Неприятие критики – еще одна большая проблема, которая не дает жить на полную каждой ученице. Поэтому преподаватели Школы леди подготовили для пацанок провокацию. Каждая участница сможет услышать, что думают о ней ее конкурентки. Девушки могут говорить все, что угодно, – их голос будет изменен. Интересно, не превратится ли испытание в сплошное поливание грязью?

Не пропусти финальное испытание и итоги недели – смотри онлайн Від пацанки до панянки 5 сезон 6 выпуск!

Смотреть онлайн 6 выпуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Выпуск 6. Часть 3. Рубали правду-матку в лицо: Как пацанки критиковали друг друга. Від пацанки до панянки. Сезон 5
Выпуск 6. Часть 1. Преподаватели разрушают кланы Школы леди. Від пацанки до панянки. ...
Выпуск 6. Часть 2. Морг! Пацанки увидят себя мертвыми. Від пацанки до панянки. ...
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