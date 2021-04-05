В продолжении 6 выпуска проекта Від пацанки до панянки 5 сезон пацанок будет ждать встреча со страхами. Участницы попадут в настоящий сумасшедший дом, где их оденут в смирительные рубашки и разделят по комнатами страха. В каждой из них девушки останутся один на один с фобией. Их задача: преодолеть боязнь и найти записку, которая поможет получить еще одну флешку. Однако сделать это будет ой как не просто! Темнота, органы животных, черви, кишки… Кто сможет побороть страх ради будущего?

Преодолеть касты и вражду между девушками будет не легко! Уже в разгар испытания конфликт разгорится между Чичей и Снежкой. За Топчай заступится Ким, и начнется настоящее месиво. Решать между собой отношения будут и Бакуля с Зайкой. В ход пойдут не только бранные словечки, но и кулаки. Неужели между девушками так и не будет перемирия?

Смотри онлайн реалити Від пацанки до панянки 5 сезон 6 выпуск от 05.04.2021 и не пропусти самое сложное испытание в морге!

Смотреть онлайн 6 выпуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Смотреть онлайн 3 часть 6 выпуска Від пацанки до панянки 5 сезон