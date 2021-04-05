У продовженні 6 випуску проекту Від пацанки до панянки 5 сезон на пацанок чекатиме зустріч зі страхами. Учасниці потраплять у справжню божевільню, де на них одягнуть гамівні сорочки та розділять за кімнатами страху. У кожній із них дівчата залишаться сам на сам із фобією. Їхнє завдання: перебороти боязнь і знайти записку, яка допоможе отримати ще одну флешку. Проте зробити це буде ой як не просто! Темнота, органи тварин, черв’яки, кишки… Хто зможе побороти страх заради майбутнього?

Подолати касти та ворогування між дівчатами буде не легко! Уже в розпал випробування конфлікт розгориться між Чічою та Снєжкою. За Топчай заступиться Кім, і почнеться справжнє місиво. Вирішуватимуть між собою стосунки й Бакуля з Зайкою. У хід підуть не тільки лайливі словечки, а й кулаки. Невже між дівчатами так і не буде перемир’я?

Дивись онлайн реаліті Від пацанки до панянки 5 сезон 6 випуск від 05.04.2021 і не пропусти найскладніше випробування в морзі!

Дивитися онлайн 6 випуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Дивитися онлайн 3 частину 6 випуску Від пацанки до панянки 5 сезон