Video: Выпуск 6. Часть 1. Преподаватели разрушают кланы Школы леди. Від пацанки до панянки. Сезон 5

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Від пацанки до панянки / Сезон 5 / Від пацанки до панянки. Сезон 5. Выпуск 6 от 05.04.2021 / Выпуск 6. Часть 1. Преподаватели разрушают кланы Школы леди. Від пацанки до панянки. Сезон 5
05 апреля

Выпуск 6. Часть 1. Преподаватели разрушают кланы Школы леди. Від пацанки до панянки. Сезон 5

Преподаватели в 1 части реалити Від пацанки до панянки 5 сезон 6 выпуск от 05.04.2021 решили бороться с кланами в Школе леди. За несколько недель обучения участницы успели и подружиться, и стать злейшими врагами. На этой неделе ситуация обострилась, потому дирекция взяла ситуацию в свои руки. Новые испытания девушки будут проходить в парах: Финиш с Сэмом, Чича с Бакулей, Зая со Снежкой, Зита с Гитой, а Ким как худшая ученица останется одна. Сочетание просто взрывное! Самое интересное, что каждая пара получит один иммунитет на двоих. Девушки, которые провалят испытания, лишаться бонуса. А те, кто к итогам недели смогут его сохранить, выберут лишь одну из пары и отдадут ей иммунитет. Битва начинается прямо сейчас! Первое испытание – свидание с необычными кавалерами. Какая пара первой потеряет иммунитет? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн реалити Від пацанки до панянки 5 сезон 6 выпуск.

Смотреть онлайн 5 выпуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Смотреть онлайн 2 часть 6 выпуска Від пацанки до панянки 5 сезон

Выпуск 6. Часть 1. Преподаватели разрушают кланы Школы леди. Від пацанки до панянки. Сезон 5
Выпуск 6. Часть 2. Морг! Пацанки увидят себя мертвыми. Від пацанки до панянки. ...
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