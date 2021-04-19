Video: Випуск 8. Частина 3. До пацанок завітає Ревізор: перевірка хостелу-борделю Зальот. Від пацанки до панянки. Сезон 5

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Від пацанки до панянки / Сезон 5 / Від пацанки до панянки. Сезон 5. Випуск 8 від 19.04.2021 / Випуск 8. Частина 3. До пацанок завітає Ревізор: перевірка хостелу-борделю Зальот. Від пацанки до панянки. Сезон 5
19 квітня

Випуск 8. Частина 3. До пацанок завітає Ревізор: перевірка хостелу-борделю Зальот. Від пацанки до панянки. Сезон 5

Завітай на відкриття хостелу Зальот у реаліті Від пацанки до панянки 5 сезон 8 випуск!

Першими відвідувачами хостелу стануть іноземці Сантігі й Мейба. Дівчатам дуже пощастить, адже гості розщедряться і на номер, і на камеру зберігання, і на комплексний сніданок. Проте наступний гість – далекобійник – не дуже потішить учасниць. Від нього буде більше шуму, ніж грошей. Ба більше, чоловік почне шукати собі і випити, і закусити, і дівчину на ніч. Чи вдасться пацанкам заспокоїти норовливого?

Шок! Ревізор Юлія Панкова переверне з ніг на голову хостел Зальот! Чи отримають пацанки відзнаку за чистоту та якість сервісу? Дивись онлайн Від пацанки до панянки 5 сезон 8 випуск від 19.04.2021!

Дивитися онлайн 8 випуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Випуск 8. Частина 3. До пацанок завітає Ревізор: перевірка хостелу-борделю Зальот. Від пацанки до панянки. Сезон 5
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