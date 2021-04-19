Ти дивишся онлайн продовження 8 випуску шоу Від пацанки до панянки 5 сезон від 19.04.2021!

Конфлікт між Лєною Пітин і Вікою Топчай досягне найвищої точки кипіння. Дівчата не пропускатимуть можливості вивести одна одну із себе та довести свою першість. Дійде до того, що на випробуванні з Катериною Виноградовою пацанки почнуть сперечатися в присутності викладачки. Звісно, такої неповаги Катерина Юріївна не стерпить і покине учениць. І тут почнеться справжнє місиво – Лєна з кулаками накинеться на Віку! Чим закінчиться бійка Заї та Снєжки? Дізнайся просто зараз.

Час приймати роботу готельної бригади під керівництвом Євгенія. Але люксовим хостелом тут і не пахнутиме. Натомість відчуватиметься запах перегару, на стінах висітимуть вульгарні та кумедні фото тварин, а в приміщенні – повний безлад. Здається, бізнес-леді поспішили з найманням бригади. Як вони викручуватимуться?

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Дивитися онлайн 8 випуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Дивитися онлайн 3 частину 8 випуску Від пацанки до панянки 5 сезон