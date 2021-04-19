Приходи на открытие хостела Залет в реалити Від пацанки до панянки 5 сезон 8 выпуск!

Первыми посетителями хостела станут иностранцы Сантиги и Мейба. Девушкам очень повезет, ведь гости расщедрятся и на номер, и на камеру хранения, и на комплексный завтрак. Однако следующий гость – дальнобойщик – не очень порадует участниц. От него будет больше шума, чем денег. Более того, мужчина начнет искать себе и выпить, и закусить, и девушку на ночь. Удастся ли пацанкам успокоить строптивого?

Шок! Ревизор Юлия Панкова перевернет с ног на голову хостел Залет! Получат ли пацанки награду за чистоту и качество сервиса? Смотри онлайн Від пацанки до панянки 5 сезон 8 выпуск от 19.04.2021!

Смотреть онлайн 8 выпуск Від пацанки до панянки 5 сезон