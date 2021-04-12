Перший ранок у санаторії в 7 випуску реаліті Від пацанки до панянки 5 сезон почнеться з клаксона та приготування сніданку на 30 персон. Яйця пашот, крокодили з огірків, троянди з томатів, манка на молоці… Пацанкам доведеться добряче постаратися, аби приготувати страви за технологічними картами та здивувати гостей своїм кулінарним талантом. Чи оцінять їхні страви?

Дівчата перевтіляться в Попелюшок! Їм доведеться якнайшвидше відділити горох від рису та назбирати 500 грамів рису. Працюватимуть учасниці по 4 людини – кожен сам за себе. У цьому завданні їм доведеться не тільки проявити лідерські якості, а і кмітливість. Хто доведе, що вона в цій банді – головна?

Не пропусти, як лідерки «купуватимуть» собі команду, – дивись онлайн реаліті Від пацанки до панянки 5 сезон 7 випуск від 12.04.2021.

Дивитися онлайн 7 випуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Дивитися онлайн 3 частину 7 випуску Від пацанки до панянки 5 сезон