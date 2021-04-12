Дивись онлайн реаліті Від пацанки до панянки 5 сезон 7 випуск – в 1 частині ти дізнаєшся, чи покине Кім Школу леді!

На новому навчальному тижні пацанки змінять комфортні умови школи на совкову атмосферу санаторію Хвиля. Але про відпочинок говорити зарано – дівчата приїдуть до оздоровчого комплексу працювати, працювати й ще раз працювати. На них чекає захоплива подорож у світ колишніх правил. Ба більше, вони мають осучаснити санаторій і реанімувати його. Для чого це все? Щоб стати директоркою комплексу та нарешті показати конкуренткам, хто лідерка у їхній команді. Цікаво, хто стане головною серед учениць? Покажуть надскладні випробування! Перше з них починається просто зараз у проекті Від пацанки до панянки 5 сезон 7 випуск від 12.04.2021.

Дивитися онлайн 6 випуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Дивитися онлайн 2 частину 7 випуску Від пацанки до панянки 5 сезон