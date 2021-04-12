Первое утро в санатории в 7 выпуске реалити Від пацанки до панянки 5 сезон начнется с клаксона и приготовления завтрака на 30 персон. Яйца пашот, крокодилы из огурцов, розы из томатов, манка на молоке… Пацанкам придется изрядно постараться, чтобы приготовить блюда по технологическим картам и удивить гостей своим кулинарным талантом. Оценят ли их блюда?

Девушки превратятся в Золушек! Им придется как можно быстрее отделить горох от риса и собрать 500 граммов риса. Работать участницы будут по 4 человека – каждый сам за себя. В этом задании им придется не только проявить лидерские качества, а и сообразительность. Кто докажет, что она в этой банде – главная?

Не пропусти, как лидеры будут «покупать» себе команду, – смотри онлайн реалити Від пацанки до панянки 5 сезон 7 выпуск от 12.04.2021.

Смотреть онлайн 7 выпуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Смотреть онлайн 3 часть 7 выпуска Від пацанки до панянки 5 сезон