Video: Выпуск 7. Часть 3. Зажигательные вечерницы с Лисапетним батальоном! Від пацанки до панянки. Сезон 5

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Від пацанки до панянки / Сезон 5 / Від пацанки до панянки. Сезон 5. Выпуск 7 от 12.04.2021 / Выпуск 7. Часть 3. Зажигательные вечерницы с Лисапетним батальоном! Від пацанки до панянки. Сезон 5
12 апреля

Выпуск 7. Часть 3. Зажигательные вечерницы с Лисапетним батальоном! Від пацанки до панянки. Сезон 5

В продолжении 7 выпуска реалити Від пацанки до панянки 5 сезон от 12.04.2021 участницы будут расплачиваться за то, что взяли «кредит» у Екатерины Виноградовой. Как пацанки будут отдавать деньги? И почему «долг» доведет их до истерики и очередных конфликтов? Все подробности – в видео!

В финальном испытании сойдутся лучшие лидеры. Одна из них – это Елена Пытин. Второго лидера ученицы должны избрать самостоятельно, голосованием. Кого выберут пацанки? И не превратятся ли эти «выборы» в игру «Расхвали себя»?

Смотри онлайн реалити Від пацанки до панянки 5 сезон 7 выпуск от 12.04.2021 и узнай, кто из девушек получила право называться лидером.

Смотреть онлайн 7 выпуск Від пацанки до панянки 5 сезон

Выпуск 7. Часть 3. Зажигательные вечерницы с Лисапетним батальоном! Від пацанки до панянки. Сезон 5
Выпуск 7. Часть 1. Назад в СССР: пацанкам нашли новое жилье. Від пацанки ...
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