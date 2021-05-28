Невидане. Part II: секрети зваблення від Олени Філонової, танці на пілоні та пацанки-черлідерки

Просили? Отримуйте! Друга частина невиданого з «Від пацанки до панянки» вже в мережі! Ділимося новою порцією моментів зі зйомок, які не ввійшли до фінального монтажу епізодів.

Невидане. Part I: Духи, виклик екзорциста на зйомки «Від пацанки до панянки» та психотерапія Панових

У другій частині ви побачите, як Олена Філонова навчала пацанок звабленню і бодіпозитиву, а також спроби наших учасниць освоїти черлідинг. Цього ви не побачите на ТВ-екранах! Вмикайте швидше!

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