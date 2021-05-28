Неизданное. Part II: секреты соблазнения от Лены Филоновой, танцы на пилоне и пацанки-черлидерши

Просили? Получайте! Вторая часть неизданного «Від пацанки до панянки» уже в сети! Делимся новой порцией моментов со съемок, которые не вошли в финальный монтаж эпизодов.

Неизданное. Part I: Духи, вызов экзорциста на съемки «Від пацанки до панянки» и психотерапия Пановых

Во второй части вы увидите, как Елена Филонова обучала пацанок соблазнению и бодипозитиву, и попытки наших участниц освоить черлидинг. Этого вы не увидите на ТВ-экранах! Включайте скорее!

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