Елена – бывший музыкант, флейтистка. Но музыкальный инструмент девушка променяла на бутылку. Теперь ее жизнь – вечеринки, трэш и головная боль от похмелья. В нетрезвом состоянии Елена ведет себя неадекватно и может вытворить что угодно – залезть на памятник или выпрыгнуть из троллейбуса на полной скорости. Утром девушке становится стыдно. И свои чувства она снова запивает крепкими напитками.

Угадай пацанку! О ком говорят ученицы Школы леди

Какой Лену Питын увидели редакторы реалити «Від пацанки до панянки» на кастинге пятого сезона? Почему она расплакалась во время своего рассказа и чем зацепила команду проекта? Смотри в видео прямо сейчас.

Не пропусти грандиозный финал «Від пацанки до панянки» (5 сезон) в понедельник, 3 мая, в 19:00 на Новом канале!

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