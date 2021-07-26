Учасниця Від пацанки до панянки потрапила в психіатричну клініку

20-річна Вікторія Кошутіна – одна з найяскравіших учасниць «Від пацанки до панянки» (Новий канал) за всю історію проекту. Після завершення навчання у Школі леді дівчина влаштувалася на роботу в велику компанію, освоїла професію співачки, а також почала активно розвиватися у сфері блогерства. Наразі на Instagram-акаунт Вікторії підписано понад 190 000 чоловік. Вони уважно стежать за життям екс-учасниці «Від пацанки до панянки», але мало хто знає, що нещодавно вона пройшла лікування у київській психіатричній клініці.

Вже давно Вікторія Кошутіна бореться із панічними атаками та затяжною депресією. Складні взаємини з батьками та пережиті в минулому трагедії згубно вплинули на психічне здоров’я дівчини. В процесі пошуку психіатра екс-учасниця четвертого сезону «Від пацанки до панянки» зіткнулася з недобросовісним лікарем, який поставив їй неправильний діагноз і, спробувавши скористатися її вразливістю, запропонував дороге лікування. Після консультації з іншими фахівцями Вікторія сама прийняла рішення лягти в київську психіатричну клініку, щоб вийти із затяжної депресії і «почати жити, а не існувати». Їй поставили діагноз «біполярний розлад».

«Виглядала, як опухле чудовисько»: Фіналістка «Пацанок» п’яною випала з тролейбуса

Перебуваючи в лікарні, Віка Кошутіна усвідомила та відчула на собі негативне ставлення з боку оточуючих. Це дуже зачепило дівчину, і вона вирішила публічно розповісти про те, через що їй довелося пройти. Таким чином Віка сподівається донести суспільству, що люди з психічними розладами заслуговують на розуміння і прийняття. Вона хоче пояснити, чому шаблонні фрази в дусі «та не накручуй, поспи і все пройде», які часто чують від близьких такі, як вона, не тільки не допомагають, але й часом погіршують становище.

– Нарешті, я виписалася із лікарні, і відчуваю себе чудово. Я відновила режим, приймаю ліки двічі на день і відчуваю, що переповнена енергією, – розповідає Вікторія Кошутіна в ексклюзивному коментарі для Нового каналу. – Звичайно, пройшло не так багато часу після виписки, і я все ще побоююся виходити в люди, але це не зрівняється з тим, що я відчувала раніше. Мені потрібно двічі на місяць їздити до лікаря, але в цілому у мене все чудово.

«Вчитимуся на помилках мами»: Учасниця «Від пацанки до панянки» – про прийдешнє поповнення

За словами Вікторії, величезну підтримку їй надає однокласниця зі Школи леді – учасниця четвертого сезону «Від пацанки до панянки» Вікторія Альохіна:

– Вона переїхала до мене на деякий час, і це дуже важливий і цінний вчинок. Зараз мені краще жити з кимось, хто може вислухати та підтримати в будь-який момент. До того ж, так набагато веселіше!

Психічний стан Віки Кошутіної після лікування покращився. Дівчина сповнена сил, і відчуває величезну подяку самій собі, що все ж таки наважилася звернутися за допомогою. Про перебування у психіатричній клініці екс-пацанка згадує як про непростий час, але усвідомлює, що результат того вартий.

– Перші чотири дні в лікарні я ходила, як «овоч». Відчувався занепад сил від препаратів, які я приймала, мені постійно хотілося спати, – згадує учасниця четвертого сезону «Від пацанки до панянки». – В один із днів мені дали більше препаратів, від чого мені стало шалено погано. Паморочилося у голові, мене нудило… Здавалося, що я просто впаду, я пересувалася по стінах. У мене почалася істерика, я кричала: «Мене хочуть тут вбити! Я більше ніколи не прокинуся!» Це дуже страшно… Інші пацієнтки почали мене заспокоювати, вони говорили, що це нормальна реакція на препарати, що всі через це проходили. І після розмов із ними мені стало легше. Відновилася активність, нарешті нормалізувався сон.

Дружба з адміністратором та прописані завдання: як переможниця «Від пацанки до панянки» отримала перше місце

Останні півроку перед лікуванням у психіатричній клініці Вікторія Кошутіна страждала безсонням, відчувала виснаженість і пригніченість. Дівчина не виходила з дому, не їла, цілими днями лежала на ліжку. Вона втратила сенс у всьому, і тільки в клініці почала повертатися до життя. При цьому через строгі правила лікувального закладу та карантинні обмеження екс-пацанці здавалося, ніби вона знаходиться у клітці. До такого життя звикнути було дуже непросто…

– Під час лікування я почала виходити на загальну прогулянку по території клініки та спілкуватися із усіма на перекурі. Я раділа, що мені стає легше, але було те, що псувало мені життя, – і це режим. Здавалося, ніби я замкнена в клітці, рятували тільки близькі, – ділиться Віка Кошутіна. – Кожного дня до мене приїжджали друзі, але спілкувалися ми тільки через двері. Через пандемію та карантин, щоб домогтися особистої зустрічі, моїм друзям доводилося здавати тест на коронавірус. Тоді їх впускали в загальний зал, де ми могли посидіти та поговорити. Мені було незвично жити в таких умовах. Одного разу в мене сталася істерика, коли лікар не відпустив мене на зустріч до друзів. Він пригрозив, що мені доведеться на якийсь час затриматися у клініці. Я була розлючена, навіть замислювалася відмовитися від лікування. Оскільки я сама звернулася за допомогою, я могла залишити клініку в будь-який момент. Але я розуміла, що з моїми нав’язливими думками довго не протягну. До того ж, близькі заспокоїли мене, дали зрозуміти, що все лікування зіпсується, якщо я випишусь завчасно. І я взяла себе в руки, вирішила не давати задню.

Фіналістка «Від пацанки до панянки» розповіла про закоханість в учасницю проекту

Після перебування у психіатричній клініці Вікторія Кошутіна зважилася публічно розповісти про своє захворювання і складнощі, з якими їй довелося зіткнутися:

– Мені хочеться поділитися досвідом і пояснити людям, як це – жити з біполярним розладом. Лікування як такого не існує, з цим захворюванням доводиться боротися все життя, підтримувати стан необхідними препаратами. Крім того, я хочу донести, що немає нічого страшного в подібних життєвих ситуаціях. Головне – визнати проблему й наполегливо працювати над її вирішенням. А оточуючим важливо розуміти, що такі люди, як я, не є небезпечними. Більшість із нас – творчі та досить успішні, і кожен заслуговує на повагу та розуміння.

Читай також:

Учасниця «Пацанок» показала свою дівчину: «У першу зустріч між нами пробігла іскра»

Переможниця «Від пацанки до панянки» – про втрату матері: «Я не зірвалася»