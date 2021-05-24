Video: Неизданное. Part I: Духи, вызов экзорциста на съемки «Від пацанки до панянки» и психотерапия Пановых

Несмотря на то, что пятый сезон реалити Від пацанки до панянки (Новый канал) подошел к концу, нам еще есть чем вас порадовать! Делимся яркими моментами со съемок, которые не вошли в финальный монтаж эпизодов. В первой части вы увидите трогательное, наполненное истериками и слезами примирение сестер Пановых, а также борьбу пацанок с потусторонними силами. Этого вы не увидите на ТВ-экранах! Включайте скорее!
Від пацанки до панянки / Неизданное. Part I: Духи, вызов экзорциста на съемки «Від пацанки до панянки» и психотерапия Пановых
24 мая

Неизданное. Part I: Духи, вызов экзорциста на съемки «Від пацанки до панянки» и психотерапия Пановых

Несмотря на то, что пятый сезон реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) подошел к концу, нам еще есть чем вас порадовать! Делимся яркими моментами со съемок, которые не вошли в финальный монтаж эпизодов. В первой части вы увидите трогательное, наполненное истериками и слезами примирение сестер Пановых, а также борьбу пацанок с потусторонними силами. Этого вы не увидите на ТВ-экранах! Включайте скорее!

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Неизданное. Part I: Духи, вызов экзорциста на съемки «Від пацанки до панянки» и психотерапия Пановых
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