Валерия #Чича Ткаченко – о жизни после проекта: «Было страшно ехать домой»

Победительница пятого сезона реалити Нового канала рассказала, как изменилась после участия в «Від пацанки до панянки»

Только отгремел выпускной бал из Школы леди. Педагоги огласили имя победительницы пятого сезона «Від пацанки до панянки». Ею стала самая младшая участница – 17-летняя Валерия #Чича Ткаченко. Новый канал поговорил с девушкой о ее пути на проекте, и как она живет сейчас.

– Помнишь, как попробовала наркотики?

– В 13 лет впервые покурила траву. Позже попробовала фен. Попала не в ту компанию. Там употребляли наркотики. И я присела.

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– Почему решила отправить заявку на кастинг в проект?

– Понимала, что если сейчас ничего не изменю в своей жизни, то у меня не будет хорошего будущего. Ведь кроме употребления наркотиков, я еще делала «закладки». А еще меня вдохновила видеовизитка победительницы четвертого сезона реалити Жени Мазур.

– На проекте ты пережила ломки. Расскажи об этом опыте.

– Они были очень продолжительные, из-за них я даже думала покинуть реалити. Но меня не отпускала съемочная группа и всячески помогала. За что я им очень благодарна.

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– В какой момент ты поняла, что больше никогда не вернешься к прежней жизни?

– На неделе, когда мы боролись со страхами. У каждой из нас было индивидуальное испытание по психологии в психиатрической лечебнице. Когда зашла в свою «палату», увидела видео, где я курила, а племянница пускала пузыри. Расплакалась. Боялась ее потерять. И задумалась, чем наполняла свою жизнь, и к каким последствиям могут привести мои действия. Тогда и поняла, что ни за что не вернусь к жизни, которой жила до проекта.

– Ты могла подумать, что станешь победительницей проекта?

– На кастинге был смешной момент, когда я сказала руководительнице Ксении Бабенко, что стану победительницей. Она очень удивилась (смеется). Видимо, напророчила победу. Но после бала не могла поверить, что именно я стала победительницей пятого сезона.

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– Как сейчас у тебя обстоят дела с Zависимостью?

– Еще на проекте пообещала, что удержусь от наркотиков. Хотя, признаюсь, было страшно возвращаться в обычную жизнь. Особенно страшно было ехать домой. Ведь ты идешь по улицам, а там каждый угол напоминает о наркотиках.

– Домой в Таврийск ты не вернулась?

– Переехала в Киев и пытаюсь обустроиться в столице. Но пока карантин вносит коррективы в мои планы.

Каким был путь Леры к победе на проекте – смотрите в реалити «Від пацанки до панянки» на сайте Нового канала.