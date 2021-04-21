Від пацанки до панянки 5 ссмезон: голосуй, хто залишить проект у півфіналі!

Віддай голос за учасницю, яка не заслуговує місце в фіналі

Минулий тиждень у реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал) пройшов епічно! Спочатку педагоги організували для підопічних казино просто в Школі леді. Кожній дівчині дали стопку фішок номіналом 1000 гривень. Гра в казино повинна була продемонструвати ставлення учениць до фінансів і позначити проблеми, які у них пов’язані з грошима. Однак не всім учасницям проекту вдалося встояти перед спокусою і приборкати свій азарт.

Більше того, наприкінці тижня атмосфера в Школі леді загострилася. Між дівчатами немов пробігла чорна кішка, як результат — Лєна Пітин і Віка Топчай влаштували жорстку бійку! Педагоги були здивовані поведінкою своїх підопічних. Як вони відреагували, дивися у восьмій серії реаліті.

За підсумками тижня викладачі Школи леді попрощалися з Лєрою #Кім Паригіною, а боротьбу за перемогу в пацанському реаліті продовжили п’ять дівчат. Хто залишить «Від пацанки до панянки» у півфіналі, дізнаємося вже в понеділок, 26 квітня, о 19:00 на Новому каналі. А поки пропонуємо тобі віддати голос за пацанку, яка повинна вирушити додому.

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