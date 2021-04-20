Кто покинул Школу леди за шаг до полуфинала

Лера #Ким Парыгина опустила руки и завершила борьбу за победу в проекте «Від пацанки до панянки»

На этой неделе «пацанки» учились строить бизнес и зарабатывать деньги. Каждая ученица Школы леди реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) должна была заработать более 10 тысяч гривен. К сожалению, ни одна не справилась с поставленной педагогами задачей.

– Для меня эта неделя стала одной из самых сложных и провальных, – рассказывает Лера #Ким Парыгина. – Мне стыдно, что я поддалась негативным эмоциям и не контролировала свои действия. И за то, что употребляла нецензурную лексику при педагогах. Жалею, что опустила руки, а не собралась и не продолжила борьбу.

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Во время одного из заданий Лера разрушила ногами башню, которую строила из деревянных брусков. И тем самым продемонстрировала, как часто разрушает то, что в ее руках.

– К сожалению, за семь недель в Школе леди я не научилась сдерживать эмоции, – рассказывает девушка. – Мне нужно было собраться и достроить свою башню. Сейчас чувствую обиду на себя и пустоту внутри. Ведь я обесценила и свою работу, и педагогов.

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Леру отправили домой.

– Мы ей давали множество шансов, – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Она имела возможность себя изменить.

До выпускного бала – две недели. Кто покинет проект за шаг до финала, смотрите в реалити «Від пацанки до панянки» в следующий понедельник в 19:00 на Новом канале.