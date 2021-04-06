Від пацанки до панянкиНовостиКак самокритика разрушает тебя? Отвечает Наталия Борисова

Как самокритика разрушает тебя? Отвечает Наталия Борисова

Как самокритика разрушает тебя? Отвечает Наталия Борисова

Психолог реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) рассказала, к чему может привести чрезмерная требовательность к себе

– Самокритика – это хорошо, но в меру. Все, что выходит за рамки, пагубно влияет на вас! – подчеркнула психолог Наталия Борисова, которая уже второй год подряд помогает ученицам Школы леди справляться с внутренними демонами. – Да, именно так. В избытке самокритика не только не помогает совершенствоваться и мотивировать вас к новым свершениям и достижениям, а приводит к серьезным негативным последствиям.

Как избавиться от негативных мыслей? Советы психолога Школы леди

Как самокритика разрушает тебя? Отвечает Наталия Борисова

В это сложно поверить, не так ли? Ведь всегда кажется, что чем требовательнее мы будем к себе, тем сильнее будет наше стремление измениться к лучшему. Чтобы развенчать этот миф, психолог реалити «Від пацанки до панянки», которое Новый канал показывает по понедельникам в 19:00, опубликовала большой пост в Instagram. В нем Наталия Борисова рассказала, к каким разрушениям приводит излишняя самокритика:

  • Самоедство. Вместо того, чтобы заниматься полезными для себя делами, вы начинаете просто копаться в себе и постоянно искать негативные стороны;
  • Заниженная самооценка. Это еще одно серьезное влияние самокритики. Вы перестаете ценить себя и все, что вы делаете;
  • Неуверенность. Все, к чему вы стремитесь, начинает казаться вам бессмыслицей, потому как вы не верите в свой успех и результативность;
  • Эмоциональное истощение. Оно наступает в результате того, что вы постоянно испытываете только негатив, не оставляя места хорошим мыслям;
  • Чувство вины. Вы постоянно чувствуете себя виноватым везде, всегда и перед всеми, ведь вам кажется, что вы недостаточно хороши, успешны, умны и так далее.

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Как самокритика разрушает тебя? Отвечает Наталия Борисова

– Чтобы избавиться от чрезмерной самокритики, стоит полностью пересмотреть свои привычки, больше уделять внимание тому, что вы делаете, щедро одаривать себя похвалой за достижения и, конечно же, работать над самооценкой! – подытожила психолог Наталия Борисова. – Любите себя, заботьтесь о себе и тогда в вашей жизни не останется места для самокритики и самобичевания.

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