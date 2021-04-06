Как самокритика разрушает тебя? Отвечает Наталия Борисова

Психолог реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) рассказала, к чему может привести чрезмерная требовательность к себе

– Самокритика – это хорошо, но в меру. Все, что выходит за рамки, пагубно влияет на вас! – подчеркнула психолог Наталия Борисова, которая уже второй год подряд помогает ученицам Школы леди справляться с внутренними демонами. – Да, именно так. В избытке самокритика не только не помогает совершенствоваться и мотивировать вас к новым свершениям и достижениям, а приводит к серьезным негативным последствиям.

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В это сложно поверить, не так ли? Ведь всегда кажется, что чем требовательнее мы будем к себе, тем сильнее будет наше стремление измениться к лучшему. Чтобы развенчать этот миф, психолог реалити «Від пацанки до панянки», которое Новый канал показывает по понедельникам в 19:00, опубликовала большой пост в Instagram. В нем Наталия Борисова рассказала, к каким разрушениям приводит излишняя самокритика:

Самоедство. Вместо того, чтобы заниматься полезными для себя делами, вы начинаете просто копаться в себе и постоянно искать негативные стороны;

Заниженная самооценка. Это еще одно серьезное влияние самокритики. Вы перестаете ценить себя и все, что вы делаете;

Неуверенность. Все, к чему вы стремитесь, начинает казаться вам бессмыслицей, потому как вы не верите в свой успех и результативность;

Эмоциональное истощение. Оно наступает в результате того, что вы постоянно испытываете только негатив, не оставляя места хорошим мыслям;

Чувство вины. Вы постоянно чувствуете себя виноватым везде, всегда и перед всеми, ведь вам кажется, что вы недостаточно хороши, успешны, умны и так далее.

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– Чтобы избавиться от чрезмерной самокритики, стоит полностью пересмотреть свои привычки, больше уделять внимание тому, что вы делаете, щедро одаривать себя похвалой за достижения и, конечно же, работать над самооценкой! – подытожила психолог Наталия Борисова. – Любите себя, заботьтесь о себе и тогда в вашей жизни не останется места для самокритики и самобичевания.

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