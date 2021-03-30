Пацанки стали учасницями антиконкурсу краси: як змінилися дівчата

Учениці Школи леді продемонстрували свої таланти широкій публіці

Представниці покоління Z продовжують боротьбу із Zалежностями у п’ятому сезоні реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал). Цього тижня вони мають попрощатися з комплексами стосовно своєї зовнішності. А все заради перевтілення у леді.

– Образ сучасної жінки сьогодні суттєво змінився, – каже директорка Школи леді Тетяна Мокріді. – І цьогорічне перевтілення – експеримент для нас. Адже краса не повинна бути стандартною. Наразі дівчата самі обирали собі образ, у якому їм було комфортно, і в якому б вони почувалися красивими.

Мінус дві учасниці: хто залишив проект «Від пацанки до панянки»?

Підібрані look’и були кардинально різними: від спортивного до вечірнього. Але всіх дівчат об’єднала одна деталь – кросівки.

– Такий підхід до вибору мені сподобався, – каже Наталя #Чекуня Гаврик. – Адже неважливо, ходиш ти в кросівках чи на підборах. Головне, що всередині почуваєшся справжньою королевою свого життя.

Учасниці «Від пацанки до панянки» записали пісню з Alina Pash

У нових образах дівчата стали учасницями антиконкурсу краси. Крім дефіле вони продемонстрували таланти, які в них помічали педагоги Школи леді. Для кого завдання стало непосильною ношею і квитком додому – дізнаєтеся в реаліті «Від пацанки до панянки», яке виходить щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.