Мінус дві учасниці: хто залишив проект «Від пацанки до панянки»?

Цього разу зі Школи леді Нового каналу пішли дві тезки

Минулий тиждень у реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал) закінчився інтригою. Відразу три учениці Школи леді мали залишити проект. Імена двох (Віка Лук’янчук, Анна Савенкова) стали відомі до кінця випуску, ще одне залишилося загадкою. Інтригу розкрили на початку нового тижня. Квиток додому отримала Наталія #Сісі Жданова.

– На проекті зрозуміла, що я не така погана людина, як думала про себе все життя, – каже дівчина. – Про це мені сказали авторитетні люди – педагоги Школи леді. І тепер ці знання стануть першим кроком до набуття впевненості в собі. Я більше не «пацанка».

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Новий тиждень перевтілень у Школі леді розпочався вже без цієї учасниці. Поки одні дівчата в пошуку внутрішньої жіночності розкривали себе, інші плели інтриги. Закулісні пристрасті ускладнили педагогам вибір учениці, яка мала залишити проект. Тому вони попросили допомоги в дівчини, яка носила статус кращої учениці Школи леді – Насті #Сем Самило. На її думку, цього тижня найгірше себе проявили Олена #Зая Пітин і Наталя #Чекуня Гаврик.

– В принципі, Наташа – хороша людина. Але вона не вміє тримати язика за зубами і часто безпідставно ображає людей, – вважає Настя #Сем Самило. – А Олена весь час кричала й відмовлялася виконувати завдання.

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Педагоги Школи леді вирішили відправити додому Наталю #Чекуню Гаврик.

– Проблема Наташі в тому, що вона не думає на перспективу. Вирішує якісь дрібні проблеми, – пояснює рішення директор Школи леді Тетяна Мокріді. – Вона не прогресує вже протягом кількох тижнів. Тому ми вирішили відпустити її додому.

Хто залишить проект у наступному випуску – дивіться в понеділок, 5 квітня, в реаліті «Від пацанки до панянки» на Новому каналі.