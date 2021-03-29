Учасниці «Від пацанки до панянки» записали пісню з Alina Pash

«Не впасти» стала офіційним саундтреком п’ятого сезону проекту

Заголовні пісні від відомих українських виконавців до реаліті «Від пацанки до панянки» стали традицією. У минулому сезоні саундтреком була пісня Jerry Heil #НЕБЕЙБІ. У п’ятому сезоні ним став трек Alina Pash «Не впасти». Спочатку співачка написала його для дівчинки з рідкісним захворюванням, як у Стівена Хокінга. Але пісня виявилася настільки мотиваційною, що підійшла й під історії «пацанок».

– Написати вірші до пісні мене надихнули біографії дівчат, – каже співачка. – Ця пісня про те, як важко віднайти віру у власні сили й не поступитися. Усі ми щодня шукаємо себе. У юному віці, у процесі формування кожен може легко загубитися. Пісні як ця допомагають тримати себе в руках у складні моменти.

Учасниць «Від пацанки до панянки» захопили в заручники

До речі, в запису глядачі можуть почути не лише голос відомої виконавиці, а й самих «пацанок». Під керівництвом Alina Pash дівчата виконали саундтрек на студії звукозапису.

– Ми вибрали Аліну, тому що вона буває різною, – каже керівниця проекту «Від пацанки до панянки» Ксенія Бабенко. – Вона прийшла до студії у кросівках, але від цього не стала менш жіночною. Плюс, вона трошки бунтарка, як і наші учасниці. Її перший трек називається «Bitanga». І він перекладається як «хуліганка». Хіба не збіг? Ще вона розповіла дівчатам історію свого успіху і стала для учасниць прекрасним прикладом для наслідування. У житті Аліна всього досягає сама. Вона не народилася із золотою ложкою в роті, а багато працювала. І продовжує працювати, щоб дарувати слухачам нові треки.

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