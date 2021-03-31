Як подолати почуття сорому? Поради психологині «Від пацанки до панянки»

Почуття сорому ніколи не приводить ні до чого хорошого. Але як же складно буває його позбутися! Лови ТОП ефективних порад, які допоможуть тобі впоратися з цим неприємним почуттям

– Сором ми відчуваємо кожного разу, коли потрапляємо в незручне становище або здійснюємо якісь проступки, – зазначила Наталія Борисова, психологиня реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал). – Десь забруднили одяг, щось сказали невпопад, комусь наступили на ногу… Здавалося б, дріб’язкові ситуації, але гнітюче почуття сорому так і шепоче: «Засунь голову в пісок, провалися на місці, адже ти так проштрафилася». Все це – установки з дитинства, коли нам твердили, що ми повинні бути старанними, охайними, коректними, не бути вискочками і взагалі зобов’язані вести себе тихо й пристойно. Але ніхто не говорив, що сором – руйнівне, гнітюче почуття, здатне загнати нас «в куток» і закрити від світу на всі замки.

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Дуже важливо навчиться відрізняти ситуацію незрозумілого сорому та реальну ситуацію, де ви об’єктивно були неправі або пішли на конфлікт із совістю. Це абсолютно інша історія. Не варто плутати почуття провини і почуття сорому, адже провина тим і відрізняється, що ви об’єктивно усвідомлюєте ситуацію і можете її виправити, вчасно вибачившись. Сором же – це виключно ваше відчуття і сприйняття того, що відбувається.

Як же впоратися з почуттям незрозумілого сорому, яке засіло в душі, заважає жити і дихати повними грудьми? Читай рекомендації Наталії Борисової, психологині реаліті «Від пацанки до панянки», яке Новий канал показує щопонеділка о 19:00:

«Щоб впоратися з незрозумілим соромом, постарайтеся прийняти той факт, що:

ідеальних людей у світі не буває, не можна соромитися своєї зовнішності, ви такі, які є, єдині та неповторні;

якщо ви відчуватимете сором, гірше буде тільки вам. Ви не станете щасливішими, а тільки додасте собі клопоту;

не існує людей, які б не потрапляли в халепу – і ви не виняток;

ніяковість – це не просто тимчасове почуття, а швидкоплинне. Повірте, вже за п’ять хвилин ніхто і не згадає про те, що з вами сталося, а ви будете тягти за собою цей вантаж сорому днями, тижнями і так далі.

Запам’ятайте! Почуття сорому ніколи не призводить до чогось хорошого, а все, що ви відчуваєте, – картаєте себе, прокручуєте свій конфуз у голові по сто разів – це виключно ваші домисли, які роблять вас нещасними».

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