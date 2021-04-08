Как живет пацанка #Сэм после проекта?

Настя #Сэм Самило рассказала, как изменилась ее жизнь после участия в «Від пацанки до панянки» (Новый канал)

В Школу леди Настя попала не сразу, а через несколько недель с начала обучения девушек. Коллектив был уже сформирован, и новой ученице пришлось в него вливаться. У девушки это прекрасно получилось, но на проекте она пробыла совсем недолго – три недели. Этого времени хватило, чтобы педагоги Школы леди заметили у нее существенный прогресс в развитии и отпустили домой, в новую жизнь.

– Сейчас живу лучше, чем до проекта, – рассказала Настя Новому каналу. – В моей жизни стало значительно меньше алкоголя. А это была моя Zависимость. Я слукавлю, если скажу, что исключила его полностью, но выпиваю не в таких количествах, как раньше. Все же за три недели пребывания в реалити сложно искоренить все. Мне очень помогла работа с психологом и преподавателями. Я исписала несколько листов А4 заметками, что еще хочу в себе изменить.

Поэтому девушка не собирается останавливаться на достигнутом.

– После проекта у меня появилось желание читать книги и развиваться дальше, – признается она. – Я стала по-другому относиться к своим друзьям, которые пьют каждый день. И своим примером мотивирую их меняться. Также решила переехать в Киев. Сейчас пытаюсь найти работу и обустроиться. Но из-за локдауна это сделать сложно.

Как изменятся другие участницы – смотрите каждый понедельник в 19:00 в «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

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