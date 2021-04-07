«Від пацанки до панянки. Zалежні»: голосуй, кто покинет проект в седьмом выпуске!

Отдай голос за участницу, которой не место в реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал)

Прошлая неделя в Школе леди была взрывоопасной! Преподаватели столкнули пацанок лбами и подготовили трудновыполнимые задания, чем хорошенько пощекотали им нервы. Девушки в долгу не остались. Они не сдерживали свои эмоции, высказывали все, что думают о происходящем, и даже… устроили двойную драку!

По итогам недели преподаватели Школы леди попрощались с Настей Самило, а борьбу за победу в пацанском реалити продолжили восемь девушек. Кто следующей покинет «Від пацанки до панянки», узнаем уже в понедельник, 12 апреля, в 19:00 на Новом канале. А пока предлагаем тебе отдать голос за пацанку, которая должна отправиться домой.

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