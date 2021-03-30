«Від пацанки до панянки. Zалежні»: голосуй, хто залишить проект у шостому випуску!

Віддай голос за ученицю Школи леді, якій час вирушити додому

П’ятий випуск реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал) виявився дуже насиченим! Дівчата спробували себе в ролі співачок і навіть записали разом із Alina Pash хіт «Не впасти», який став саундтреком п’ятого сезону проекту. А після цього пацанки взяли участь у антиконкурсі краси — вони пройшлися імпровізованим подіумомув стильних образах і продемонстрували широкому загалу приховані таланти.

За підсумками тижня викладачі Школи леді попрощалися одразу з двома ученицями, а боротьбу за перемогу в пацанському реаліті продовжили дев’ять дівчат. Хто наступною залишить «Від пацанки до панянки», дізнаємося вже в понеділок, 5 квітня, о 19:00 на Новому каналі. А поки пропонуємо тобі віддати голос за пацанку, яка повинна вирушити додому.

Читай також:

«Вони самі себе хоронять»: Пацанки рили собі могили і ставили хрести зі своїми іменами

«Від пацанки до панянки» врятували 200 людських життів за одну ніч