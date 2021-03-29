Участницы «Від пацанки до панянки» записали песню с Alina Pash

«Не впасти» стала официальным саундтреком пятого сезона проекта

Заглавные песни от известных украинских исполнителей к реалити «Від пацанки до панянки» стали традицией. В прошлом сезоне саундтреком была песня Jerry Heil #НЕБЕЙБІ. В пятом сезоне им стал трек Alina Pash «Не впасти». Изначально певица написала его для девочки с редким заболеванием, как у Стивена Хокинга. Но песня оказалась настолько мотивационной, что подошла и под истории «пацанок».

– Написати вірші до пісні мене надихнули біографії дівчат, – говорит певица. – Ця пісня про те, як важко віднайти віру у власні сили й не поступитися. Усі ми щодня шукаємо себе. У юному віці, у процесі формування кожен може легко загубитися. Пісні як ця допомагають тримати себе в руках у складні моменти.

Участниц «Від пацанки до панянки» взяли в заложники

Кстати, в записи зрители могут услышать не только голос известной исполнительницы, но и самих «пацанок». Под руководством Alina Pash девушки исполнили саундтрек на студии звукозаписи.

– Мы выбрали Алину, потому что она бывает разной, – говорит руководительница проекта «Від пацанки до панянки» Ксения Бабенко. – Она пришла в студию в кроссовках, но от этого не стала менее женственной. Плюс, она немножко бунтарка, как и наши участницы. Ее первый трек называется «Bitanga». И он переводится как «хулиганка». Разве не совпадение? Еще она рассказала девчонкам историю своего успеха и стала для участниц прекрасным примером для подражания. По жизни Алина всего достигает сама. Она не родилась с золотой ложкой во рту, а много работала. И продолжает трудиться, чтобы дарить слушателям новые треки.

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