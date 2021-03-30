Пацанки стали участницами антиконкурса красоты: как изменились девушки

Ученицы Школы леди продемонстрировали свои таланты широкой публике

Представительницы поколения Z продолжают борьбу с Zависимостями в пятом сезоне реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал). На этой неделе им предстояло попрощаться с комплексами относительно собственной внешности. А все ради перевоплощения в леди.

– Образ современной женщины сегодня существенно изменился, – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – И в этом году перевоплощения – эксперимент для нас. Ведь красота не должна быть стандартной. Теперь девушки сами выбирали себе образ, в котором им было комфортно, и в котором бы они чувствовали себя красивыми.

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Подобранные look’и были кардинально разными: от спортивного до вечернего. Но всех девушек объединила одна деталь – кроссовки.

– Такой подход к выбору мне понравился, – говорит Наталья #Чекуня Гаврик. – Ведь неважно, ходишь ты в кроссовках или на каблуках. Главное, что внутри чувствуешь себя настоящей королевой своей жизни.

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В новых образах девушки стали участницами антиконкурса красоты. Кроме дефиле они продемонстрировали таланты, которые в них замечали педагоги Школы леди. Для кого задача стала непосильной ношей и билетом домой – узнаете в реалити «Від пацанки до панянки», которое выходит по понедельникам в 19:00 на Новом канале.