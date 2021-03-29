Минус две участницы: кто покинул проект «Від пацанки до панянки»?

На этот раз из Школы леди Нового канала ушли две тезки

Прошлая неделя в реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) закончилась интригой. Сразу три ученицы Школы леди должны были покинуть проект. Имена двух (Вика Лукьянчук, Анна Савенкова) стали известны к концу выпуска, еще одно осталось загадкой. Интригу раскрыли в начале новой недели. Билет домой получила Наталия #Сиси Жданова.

– На проекте поняла, что я не такой плохой человек, как думала о себе всю жизнь, – говорит девушка. – Об этом мне сказали авторитетные люди – педагоги Школы леди. И теперь эти знания станут первым шагом к обретению уверенности в себе. Я больше не «пацанка».

Три месяца в запое: Участница «Від пацанки до панянки» пошла по стопам покойного отца

Новая неделя перевоплощений в Школе леди началась уже без этой участницы. Пока одни девушки в поиске внутренней женственности раскрывали себя, другие плели интриги. Закулисные страсти усложнили педагогам выбор ученицы, которая должна была покинуть проект. Поэтому они попросили помощи у девушки, носившей статус лучшей ученицы Школы леди – Насти #Сэм Самило. По ее мнению, на этой неделе хуже всех себя проявили Елена #Зая Питын и Наталья #Чекуня Гаврик.

– В принципе, Наташа – хороший человек. Но она не умеет держать язык за зубами и часто беспочвенно обижает людей, – считает Настя #Сэм Самило. – А Лена все время кричала и отказывалась выполнять задания.

Без вредных ингредиентов: Рецепт шаурмы от победительницы «Від пацанки до панянки»

Педагоги Школы леди решили отправить домой Наталью #Чекуню Гаврик.

– Проблема Наташи в том, что она не думает на перспективу. Решает какие-то мелкие проблемы, – объясняет решение директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Она не прогрессирует уже на протяжении нескольких недель. Поэтому мы решили отпустить ее домой.

Кто покинет проект в следующем выпуске – смотрите в понедельник, 5 апреля, в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.