Участница Від пацанки до панянки показала свою девушку: При встрече между нами пробежала искра

… и рассказала об их знакомстве

Пятый сезон реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) давно завершен, но мы продолжаем внимательно следить за своими подопечными. Так, на днях одна из учениц Школы леди – 24-летняя Лера Парыгина (она же – #Ким) – опубликовала в Instagram очень интересный пост. Экс-пацанка показала любимую девушку, а в эксклюзивном комментарии для Нового канала поделилась историей их знакомства.

Пикантненько: #Ким призналась, был ли секс на проекте «Від пацанки до панянки»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KIM???? (@prosto_kim69)

– Мы познакомились на тусовке, на которую меня пригласила Вика Панова [участница пятого сезона «Від пацанки до панянки»]. Долго сомневалась, стоит ли идти, ведь обычно на такие сборища я не хожу. К тому же, я в тот день работала, и не была уверена, успею ли. Но на тусовку была также приглашена моя подруга, с которой мы вместе учились, поэтому в последний момент я все-таки решила пойти, – рассказала Лера Парыгина, которая хотела сменить пол после участия в реалити Нового канала. – Интересно, что у моей девушки такая же история: она сомневалась, стоит ли ей идти на вечеринку, не хотела. В итоге мы встретились и познакомились, потом весь вечер бросали друг на друга взгляды. И это при том, что она на тот момент была в отношениях, да и у меня был человек… Но что-то нас тянуло друг к другу. Помню, при встрече, когда мы пожали руки, между нами пробежала искра. Буквально через неделю мы начали встречаться. Она мне очень нравится.

Отметим, что фото, на котором Лера Парыгина целуется с любимой девушкой, появилось в ее социальной сети во Всемирный день поцелуя. К снимку участница пятого сезона «Від пацанки до панянки» добавила трогательные строки:

«Мы друг друга

Научили держать слово

Любить тихо, умирать снова

И выбрасывать камни из головы

Мы два маленькие пули в револьвере

Одно решение и снова мы уже мишени

Если кто-то выстрелит в упор

Ты меня лови».

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