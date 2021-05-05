Был ли секс на проекте Від пацанки до панянки?

Ученица Школы леди ответила на провокационный вопрос Сергея Никитюка

В понедельник, 3 мая, на Новом канале состоялся долгожданный финал пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки». Вся Украина наконец-то узнала имя победительницы, которая получила денежный приз в размере 100 000 гривен. Ею стала самая младшая участница проекта – Лера #Чича Ткаченко!

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Интересно, что многие зрители пророчили победу Лере Парыгиной, которую называют #Ким. Но незадолго до полуфинала девушка опустила руки и перестала бороться, поэтому преподаватели Школы леди решили отправить ее домой. После вылета из «Від пацанки до панянки» (Новый канал) #Ким снялась в спецпроекте Предметка с Сергеем Никитюком. В откровенном интервью девушка рассказала, как на самом деле проходили съемки и как изменилась ее жизнь благодаря учебе в Школе леди.

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Среди всего прочего, Лера Парыгина ответила на вопрос, который очень волнует поклонников «Від пацанки до панянки». А именно: «Был ли секс на проекте?»

– У меня конкретно его не было, – призналась ученица Школы леди. – А вообще, как можно об этом говорить? Какой секс? Трудно думать об интиме, если в голове – мысли о то, как выучить таблицу умножения и не провалиться на очередном испытании.

– В вашем возрасте только о сексе и думают, – не поверил Сергей Никитюк. – Это я уже могу лежать и думать о таблице умножения…

– Согласна, в моем возрасте – это очень важно, но повторюсь: думать об сексе в Школе леди трудно, – ответила Лера. – Скажу больше, даже если бы на проекте были какие-то интимные моменты, я бы в них не участвовала. Прихоти, симпатии я отодвигала на задний план, меня волновали успехи в учебе.

–В этот момент мы должны поменяться возрастом: мне должно стать 24, а тебе 42, – смеясь, завершил тему Сергей Никитюк.

Больше откровений участницы пятого сезона «Від пацанки до панянки» Леры Парыгиной смотри в спецпроекте Предметка прямо сейчас: