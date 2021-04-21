Від пацанки до панянки 5 сезон: голосуй, кто покинет проект в полуфинале!

Отдай голос за участницу, которая не заслуживает место в финале

Прошлая неделя в реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) прошла эпично! Сначала педагоги организовали для подопечных казино прямо в Школе леди. Каждой девушке дали стопку фишек номиналом 1000 гривен. Игра в казино должна была продемонстрировать отношение учениц к финансам и обозначить проблемы, которые у них связаны с деньгами. Однако не всем участницам проекта удалось устоять перед соблазном и обуздать свой азарт.

Более того, в конце недели атмосфера в Школе леди накалилась до предела. Между девушками словно пробежала черная кошка, как результат — Лена Питын и Вика Топчай устроили жесткую драку! Педагоги были удивлены поведением своих подопечных. Как они отреагировали, смотри в восьмой серии реалити.

По итогам недели преподаватели Школы леди попрощались с Лерой #Ким Парыгиной, а борьбу за победу в пацанском реалити продолжили пять девушек. Кто покинет «Від пацанки до панянки» в полуфинале, узнаем уже в понедельник, 26 апреля, в 19:00 на Новом канале. А пока предлагаем тебе отдать голос за пацанку, которая должна отправиться домой.

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