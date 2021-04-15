«Від пацанки до панянки. Zалежні»: голосуй, кто покинет проект в восьмом выпуске!

Отдай голос за участницу, которую следует отправить домой

Финал пятого сезона «Від пацанки до панянки» (Новый канал) уже не за горами! Считанные недели остались до момента, когда преподаватели Школы леди объявят имя победительницы нашумевшего реалити. Кто же ею станет? Узнаем совсем скоро! А пока вспоминаем, как пацанки провели прошлую неделю.

Так, наши героини покинули стены учебного заведения и переселились в санаторий. Условия проживания в нем, мягко говоря, оставляли желать лучшего! Всю неделю девушки провели в борьбе за лидерство, за хорошую работу их ждало поощрение. Все ли согласились на новые условия проживания и обучения, смотри в седьмом выпуске пятого сезона «Від пацанки до панянки».

По итогам недели преподаватели Школы леди попрощались с сестрами-близняшками Викой и Сашей Пановыми, а борьбу за победу в пацанском реалити продолжили шесть девушек. Кто следующей покинет «Від пацанки до панянки», узнаем уже в понедельник, 19 апреля, в 19:00 на Новом канале. А пока предлагаем тебе отдать голос за пацанку, которая должна отправиться домой.

Читай также:

Как самокритика разрушает тебя? Отвечает Наталия Борисова

Мечтает переехать в Киев и мотивирует других: как живет «пацанка» #Сэм после проекта?