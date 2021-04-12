Ушли одним целым: сестры-близняшки покинули Школу леди

Вика и Саша Пановы за семь недель в реалити научились поддерживать друг друга и сумели впервые сказать слово «люблю»

Целую неделю ученицы Школы леди реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) провели в санатории под Киевом. Девушки не отдыхали, а демонстрировали лидерские качества. Нелегкое испытание пришлось пройти и сестрам-близнецам. Педагоги устроили им проверку на прочность.

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– На неделе лидерства у всех девушек была возможность себя проявить, – рассказывает директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Но не каждая ученица ней воспользовалась. А вот сестры Саша и Вика Пановы справились со своими ролями – командира и подчиненного. И в очередной раз доказали, что уже победили конкуренцию в своих отношениях. Считаю, что им нечего делать в Школе леди. Сестры научились поддерживать друг друга и могут отправляться в реальную жизнь.

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Достичь понимания девушкам помогла еще и индивидуальная психология от Наталии Борисовой.

– Я никогда не говорила сестре, что люблю ее, – рассказывает Вика. – Теперь могу сказать это. Знаю, что Саша – самое дорогое, что у меня есть.

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В отношениях между сестрами состоялся очевидный прогресс. Во время последних испытаний девушки становились одним целым и работали на общий результат.

– Саша и Вика для меня – особенные, – признается директор. – Они научились слышать друг друга и проявлять чувства. Теперь их основная задача за пределами Школы леди – сохранить эти отношения. Верю, что девушки ворвутся одним целым в новую жизнь!

Смотрите 8-й выпуск реалити «Від пацанки до панянки» в следующий понедельник в 19:00 на Новом канале