«Від пацанки до панянки. Zалежні»: голосуй, кто покинет проект в шестом выпуске!

Отдай голос за ученицу Школы леди, которой пришло время отправиться домой

Пятый выпуск реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) оказался очень насыщенным! Девушки попробовали себя в роли певиц и даже записали вместе с Alina Pash хит «Не впасти», который стал саундтреком пятого сезона проекта. А после этого пацанки приняли участие в антиконкурсе красоты — они прошлись по импровизированному подиуму в стильных образах и продемонстрировали широкой публике скрытые таланты.

По итогам недели преподаватели Школы леди попрощались сразу с двумя ученицами, а борьбу за победу в пацанском реалити продолжили девять девушек. Кто следующей покинет «Від пацанки до панянки», узнаем уже в понедельник, 5 апреля, в 19:00 на Новом канале. А пока предлагаем тебе отдать голос за пацанку, которая должна отправиться домой.

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